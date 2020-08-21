На черговій 54-ій сесії міської ради депутати підтримали рішення про внесення змін у бюджет Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідно до рішення, додатково кошти спрямовуються на галузь охорони здоров’я міста для проведення реконструкції з добудовою частини приміщення головного корпусу КНП ТКМЛ №2 під відділення невідкладної допомоги (вул.Р.Купчинського,14) та на реставрацію з пристосуванням колишнього міського шпиталю під відділення невідкладної (екстреної медичної допомоги) КНП Тернопільської лікарні швидкої допомоги (вул.Шпитальна,2).

Також управлінню розвитку спорту отримає кошти під будівництво багатофункціонального Палацу спорту (за адресою вул. Злуки,3), а управління ЖКГ – для оплати по кредиту ЄБРР КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».