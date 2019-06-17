У 2018 році в області відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 5546 шлюбів. Порівняно з 2017 роком кількість шлюбів зменшилася на 479 одиниць.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Майже всі шлюби (96,2%) були укладені між громадянами України. Рідше жителі області брали шлюб із громадянами інших держав. У 2018р. 170 громадянок нашої країни віддали перевагу іноземцям, а саме: 96 українок поєднали свою долю з громадянами країн Європи, 44 – з громадянами країн Азії, 19 – з громадянами країн Африки та 11 – з громадянами країн Америки.

Серед 36 громадянок інших країн, яких обрали наречені з України, 31 громадянка країн Європи; по 2 громадянки країн Америки та Азії і одна громадянка країни Африки.

Також в області зареєстровано 4 шлюби між громадянами інших країн. В усіх цих шлюбах наречені є громадянами однієї країни, а саме: Нігерії (2 шлюби), Російської Федерації (1) та Узбекистану (1).