З ким Наливайченко йде на вибори на Тернопільщині?

04/01/2019 Розмір тексту:

3 січня на з’їзді громадсько-політичного руху “Справедливість” кандидатом в Президенти висунуто Валентина Наливайченка.

Судячи з соціологічних опитувань та перебігу виборчої кампанії, колишній голова СБУ особливих шансів на перемогу не має. Однак свою позицію в ході кампанії спробує донести. В першу чергу, як опонент діючого Глави держави. Не виключено, що згодом Наливайченко, щоб не розпорошувати голоси, підтримає більш рейтингового кандидата. Найімовірніше, що пан Валентин зробить свій вибір на користь Юлії Тимошенко.

На Тернопільшині виборчий штаб Валентина Наливайченка, очевидно, очолить голова обласного партійного осередку Петро Мандзій. Колишній голова обласної організації “Нашої України” та екс-депутат Тернопільської міськради останні роки зосередився на бізнес-діяльності. Не виключено, що на допомогу йому прийдуть давні соратники по “Нашій Україні” – забудовник Василь Лило та головна освітянка міста Ольга Похиляк. Якщо вони приєднаються, то в межах окремо взятого Тернополя штаб кандидата в Президента виглядатиме потенційно як грізна сила.

Однак це лише в межах Тернополя… В рамках всієї країни таких команд у Наливайченка немає.