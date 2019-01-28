З ким іде Юлія Тимошенко на вибори на Тернопільщині

28/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині завершується процес формування виборчих штабів головних кандидатів у президенти.

Остання гвардія Тимошенко

І хоч від офіційних заяв політики утримуються, у неформальному режимі штаби вже працюють по кілька місяців. Звичайно, тих претендентів, які на щось розраховують. Там кипить копітка робота з підбору агітаторів та членів виборчих комісій.

Цикл публікацій на цю тему ми розпочнемо з лідера перегонів – штабу Юлії Тимошенко. Наразі за всіма соціологічними дослідженнями вона випереджає конкурентів.

Незмінний вождь тернопільської “Батьківщини” Василь Деревляний у передвиборчому режимі працює останні півроку. Як і для своєї лідерки, так і для нього це останній шанс отримати абсолютну владу в межах окремо взятої області. Відтак, ставки дуже великі. Тому акценти робляться на перевірені кадри. В першу чергу, це його давні соратники – Теодозій Кухарський та Михайло Пінь. Обоє працюють під руками Деревляного – в апараті обласної ради. Організаційна робота покладена на них. Безпековим та комунікаційним напрямком займається колишній головний міліціонер області Василь Облещук. Очевидно, що його присутністю Деревляний прагне врівноважити партійні впливи на правоохоронний сектор Михайла Цимбалюка. Колишній голова Тернопільської ОДА хоч формально і не має стосунку до тернопільської “Батьківщини”, очолюючи значно потужніший партійний осередок Львівщини, незримо присутній і на Тернопільщині. Подейкують, що Деревляного це, м’яко кажучи, дратує. Лаври переможця він не хоче ділити ні з ким, вважаючи, що свій “шматок хліба” він заслужив самим фактом перебування в рядах партії Тимошенко ще з початку 2000-х. Більшість людей Деревляного у районах – з цієї обойми. Це в основному голови та заступники голів райрад, голови районних осередків “Батьківщини”. На них покладена рутинна робота в районах, підбір агітаторів, членів виборчкомів та спостерігачів. Зрештою, це єдина політична партія в області, яка здатна мобілізувати своїх прихильників та розгорнути штаби без додаткових фінансових вливань. Результати нещодавніх виборів до ОТГ про це красномовно свідчать. За кількістю здобутих мандатів тимошенківці із запасом випередили порошенківців, на боці яких працював адмінресурс.

А перша позиція у президентському рейтингу, яку впродовж 2018 року займала Тимошенко, дозволяє розраховувати на повернення до кола симпатиків багатьох колишніх членів її фан-клубу, в тому числі колишніх вождів містечкового “розливу”. Зокрема, кажуть, що кон’юнктура змушує рухатися в бік “Батьківщини” екс-нардепів Бойка та Апостола. В обох з місцевим вождем досі прохолодні стосунки, але в Києві за них є кому поклопотати. В разі чого.

…та хороша ціль для порохоботів

Натомість спроба Деревляного розширити коло симпатиків Леді Ю серед опонентів тандему Барна – Заставний, здається, завершилася невдачею. І справа тут не тільки в особистих “пунктиках” Деревляного, який не зміг зліпити протестний потенціал в єдине ціле. З наближенням виборчої кампанії більшість розбіглась по своїх політичних норах. Хтось за Гриценка, хтось – за Кошулинського, хтось – за Садового. З великої кількості активістів, які крутилися навколо Деревляного, лише Брича можна віднести до табору тимошенківців.

Зрештою, треба розуміти, що ультрапатріотична кампанія Порошенка в першу чергу впливає на настрої в таких областях, як Тернопільська. Патріотичні галичани всерйоз починають задумуватися, чи не є Тимошенко прихованою ставкою Кремля.

Власне, це основний виклик, на який повинен дати безапеляційну відповідь штаб місцевих тимошенківців. Якщо це не вдасться зробити, то Деревляному та його вождикам доведеться несолодко.