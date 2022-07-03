З квітами і на колінах: на Тернопільщині зустріли тіло Героя Юрія Боднарчука. ФОТО

Сьогодні на Тернопільщину доправили тіло загиблого воїна Юрія Боднарчука.

Мешканці Борщівської громади зустріли захисника з квітами і на колінах.

Поховають Юрія завтра, 4 липня, у рідних Пилатківцях.

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Нагадаємо, Юрій Боднарчук був учасником АТО. У перші дні війни знову пішов боронити рідну землю. Внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Єгорівка Донецької області чоловік отримав важкі поранення, від яких, на жаль, помер у госпіталі.

Вічна пам’ять і слава Герою!