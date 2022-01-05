З квітами і кульками: дружину і новонароджену доньку Романа Сасанчина виписали з пологового. ФОТО

Український співак, переможець “Голосу діти” та “Голос країни” Роман Сасанчин повідомив, що його дружину Іванну разом з донькою виписали з пологового.

Як повідомляє ТСН, щасливий молодий батько поділився з прихильниками в Instagram фото з виписки та подякував всім, хто весь цей час підтримував їх та переживав:

“І все ж таки хочемо висловити величезну подяку пологовому у Тернополі за те, що попри всі складності, які були у нас з Іванкою, виконали свою роботу на найвищому рівні. І, найголовніше, зробили все для того, щоб наша дитинка та Іванка приїхали сьогодні додому здоровими та неймовірно щасливими”, – написав Сасанчин.

Зустрічали сім’ю близькі друзі з квітами та величезними рожевими кульками, які ледь умістилися в машині.

Своєю чергою, дружина виконавця похизувалася подарунком, який їй зробив чоловік за народження донечки. Роман презентував коханій підвіску з кулоном у вигляді матері з немовлям.

Шанувальники привітали молодих батьків з поповненням і з тим, що все минуло добре: “які ви гарні, вітаю вас!”, “здоров’я мамі та донечці”, “вітаю! Але цікаво, де ж батьки дівчини і мама Романа”.