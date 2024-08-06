У тернопільській Нагірянці встановили Національний рекорд у номінації «Найбільша кількість монет номіналом 1 гривня на допомогу ЗСУ».

Оригінально підійшли до збору донатів на підтримку ЗСУ у селищі Нагірянка, що на Тернопільщині. Громада села — від малої дитини і до найстаршої особи збирали по одній металевій гривні і кидали у спеціальні скриньки. А коли підрахували, з’ясувалося, що зібрали аж 21 897 гривень!

— Це виявилося навіть більше, ніж планували організатори рекорду у номінації «Найбільша кількість монет номіналом 1 гривня на допомогу ЗСУ», — розповіла журналістці «Високого Замку» керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. — Громада села присвятила рекорд пам’яті свого односельчанина, 24-річного Володимира Кляштофорського, який напередодні встановлення рекорду загинув на Луганському напрямку. До полювання за монетами 1 гривня підключилася вся громада — від малого до великого. Коли ми зайшли в сільську крамницю, продавчиня з порога сказала: «Якщо ви за гривнями, то щойно діти забрали останні». Процедуру підрахунку нам довелося починати двічі, бо з усіх боків ще бігли з гривнями діти — хтось затиснув гроші в кулачках, хтось приніс в коробочці з-під маминого крему, і навіть у пластиковій пляшці, а потім заледве їх звідти витрусили.

За словами керівника Благодійного фонду «Надійний тил громади» у селищі Нагірянка Олександра Зарівного, ідея встановлення рекорду належить Альоні Ніяскіній.





— На перший погляд, віддати 1 гривню — це маленька крапля, — сказав журналістці «ВЗ» Олександр Зарівний. — Насправді, коли громада дасть по гривні, а потім ще по одній — це вже багато. У магазинах розставили скриньки, і кожен, хто хотів, міг кинути свій донат. За півтора місяця ми зібрали майже 22 тисячі. Найпершим, хто відгукнувся на цю ініціативу, був мій друг Володя Кляштофорський. Йому було лише 24 роки… Ми з ним разом воювали півтора року. Мене за сімейними обставинами демобілізували, а він залишився у строю. Я йому недавно у телефонній розмові розповів, що збираємо по гривні, не знаю, скільки то буде тих коштів, але щось придбаємо для наших хлопців. Він засміявся, а за кілька днів Володя надіслав 2 тисячі гривень по одній гривні. Так що у цьому рекорді є і його внесок…

Коли Володимир Кляштофорський надіслав 2 тисячі по гривні, Олександр Зарівний розповів про це двом іншим співзасновницям Благодійного фонду «Надійний тил громади» Альоні Ніяскіній та Марії Бобер, зробив фотографію першого великого внеску, і нову інформацію виставив у групі села.

У день встановлення рекорду у селищі ще й організували ярмарок. Пасічники виставляли свій мед, художники — картини, продавали морозиво, напої. Виручені на ярмарку кошти також пішли на рахунок допомоги українським захисникам. Були й такі, хто просто кидав у скриньку 500 гривень. А наймолодший волонтер — 10-річний Дмитро Табунщик приніс на потреби війська власні заощадження — 5000 гривень! Загалом вдалося зібрати 51 000 грн. За ці кошти придбали станцію “Екофло”, яку незабаром буде відправлено у зону бойових дій, де служить житель їхньої громади Василь Сидор.

Галина Ярема, Високий Замок