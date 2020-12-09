З ковзанкою і без торгівлі: яким буде Файне зимове містечко цього року

«Файне зимове містечко 2021» розпочне функціонувати в центрі Тернополя з 11 грудня. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 9 грудня.

– Від громадської організації «Файне.ЮА» ми отримали звернення з пропозицією облаштувати святкове зимове містечко на центральній площі, – розповів заступник міського голови Ігор Крисоватий. – Вони надали схему розміщення містечка, до якої входять і будиночки для торгівлі. Але вирішено торгівлю цього разу не організовувати, тому пропоную будиночки вилучити зі схеми.

Заступник міського голови Владислав Стемковський також додав, що рішення доповнять додатковими пунктами, які стосуються облаштування дренажу дощових і талих вод на ділянці навколо катка, оскільки ковзанка частково закриває дощеприймальну решітку на Театральному майдані. Також організатори повинні здійснювати завіз матеріалів для монтажу ковзанки в той день, коли здійснюється монтаж, щоб на Театральній площі не накопичувалися будівельні матеріали.

Через карантинні обмеження святкових розваг на Театральному майдані цього року буде менше. Поруч з новорічною ялинкою і Різдвяною шопкою працюватимуть дитячі атракціони та ковзанка. Відповідно до прийнятого рішення, ковзанка діятиме до 14 лютого, а демонтувати її повинні до першого березня.

Урочисте засвічення вогнів головної новорічної ялинки відбудеться 18 грудня. У міській раді нагадують, що у зв’язку із COVID- 19, проведення масових гулянь на Театральному майдані, що передбачають велике скупчення людей, буде обмежено.