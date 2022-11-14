Не встигли у Цеценівці оговтатися від втрати воїна Валерія Лівара, як знову сумна звістка. На війні з російським окупантом загинув 23-річний Роман Затворнюк.

Народився він у Цеценівці. Спочатку навчався у місцевій сільській школі, згодом – у Вілії, повідомляє Шумськ Info.

Роман був активним учасником спортивних змагань з футболу, художньої самодіяльності. Не раз доводилося вести святкові заходи. Згодом почав їздити на заробітки, а останнім часом працював у ТОВ «Агаріс Міко Україна».

Староста с. Цеценівка Іванна Григор’єва розповіла: коли на початку березня усім чоловікам потрібно було проходити медичний огляд, Роман у військкомат поїхав одним із перших, не зволікаючи. Каже, що був дуже відповідальним. У кінці березня Романові зателефонували і повідомили, щоб з’явився у військкомат із речами.

За військову службу мав два поранення. Після першого пролікувався і знову поїхав захищати Україну від російського агресора. 9 листопада 2022 року помер у госпіталі внаслідок другого поранення, яке отримав поблизу населеного пункту Торське Лиманського району на Донеччині.

У пам’яті односельців Роман залишиться веселим, товариським, відповідальним хлопцем. У родини Затворнюків Роман був найстаршим сином. На два роки молодший від нього брат Сергій. Школярами є Юра та Саша. Мама Наталія – сільська медичка, а тато Михайло на даний час працює охоронцем у «Контіненталі».

Зустрічався Роман з дівчиною Веронікою із Цеценівки. Та жорстока війна розлучила молодих і не дала шансу побудувати спільне майбутнє.

Прощання із військовослужбовцем відбулося спочатку біля рідного дому, а потім – у храмі. Поховали Романа Затворнюка на місцевому кладовищі з усіма почестями, під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру. На віки-вічні його ім’я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна-Героя, який віддав своє, ще зовсім молоде, життя, захищаючи Батьківщину.