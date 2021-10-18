Понад п’ять тисяч жителів Тернопільщини борються із коронавірусом.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Минулої доби в області зареєстрували 348 нових хворих.

Щодоби у регіоні фіксують більше хворих на COVID-19, ніж тих, які долають недугу. Почастішали летальні випадки.

“Ми фіксуємо більше людей, які інфікуються, ніж тих, які одужують. Простежуємо тенденцію збільшення числа людей, що хворіють. На сьогодні — це 5222 людини. Це дуже велика цифра. Також простежується зміна вікової структури захворілих. Ми сподівалися, що скористаємося теплим періодом і щепимо людей. На жаль, на сьогодні рівень щеплення є не достатнім, щоб зупиняти поширення вірусу. Наступною причиною є масові порушення протиепідемічних заходів. У магазинах, банках, транспорті — масові порушення карантину. Люди не відчувають відповідальності, покарання за такі речі недостатнє, це призводить навіть до нереагування власників закладів”, – зазначив Володимир Паничев.

Додамо, минулої доби на Тернопільщині від COVID-19 щепили близько двох тисяч людей. Всього з початку вакцинації імунізували 315 419 осіб.