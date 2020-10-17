З коронавірусом бореться майже п’ять тисяч мешканців Тернопільщини

Майже п’ять тисяч жителів Тернопільщини нині хворіє на COVID-19. Серед них близько семиста людей борються із недугою на лікарняних ліжках.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Загалом у лікувальних закладах області розгорнуто 1760 ліжок для хворих на COVID-19, наразі зайнято 690 місць. Лікарі побоюються, що при стрімкому збільшенні кількості інфікованих, не буде можливості для госпіталізації.

«Продовжує хворіти 4986 людей, 105 осіб – на кисневій масці, 95 хворих використовують кисневі концентратори, десять – на апаратах штучної вентиляції легень, 4295 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед дітей наразі – 34 хворих. Загалом серед дітей спостерігається низький рівень захворюваності, значний ріст захворюваності серед людей, старших 45-ти років. Люди після 65 років – у віковій категорії, які домінують у захворюваності на сьогоднішній день».

Додамо, через зараження COVID-19 в окремих лікарнях області бракує лікарів і медсестер. Відтак шукають необхідних спеціалістів серед студентів і випускників медичного університету.

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