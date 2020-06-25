ЗНО-2020 розпочалося на Тернопільщині. Сьогодні абітурієнти складали тестування з математики. На цей предмет зареєструвалися 4020 одинадцятикласників, не з’явилися на іспит 614.

В області працювало шістнадцять пунктів тестування. На усіх проводили температурний скринінг.

«Масковий режим – така особливість цьогорічного ЗНО. Не дуже комфортно, але змушені терпіти. Ми вже прийшли у масках, але на пунктах нам ще роздавали зміні. Завдання не дуже складні, але деякі не вдалося розв’язати. Очікую на середній результат. Через карантин ми трохи всі розслабилися, думали, що ЗНО на осінь перенесуть», – каже абітурієнтка Ольга Кулик.

Цього року одинадцятикласників звільнили від підсумкової атестації. Урядовці очікували, що це зменшить кількість учасників ЗНО на третину.

«Явка в нашій області становить 85%. Не зважаючи на те, що учасники ЗНО були звільнені від державної підсумком атестації і очікували 30% неявки, в нас більшість абітурієнтів все ж вирішили прийти на ЗНО. Не було зафіксовано порушення процедури тестування, також не було зафіксовано вилучень із пунктів тестування. На вході проводили температурний скринінг, в усіх температура відповідала нормі. Також при вході були дезінфектори, кожен міг обробити руки. В кожному пункті тестування чергували медичні працівники в залежності учасників тестування», – розповів заступник директора ТОКІППО з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Під час тестування учасникам заборонено мати при собі будь-який засіб зв’язку, пристрій зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, а також друковані і рукописні матеріали, що не передбачені процедурою.

Софія Романська