З каструлями і плакатами прийшли до «білого дому» тернопільські ресторатори. Вони вимагали не запроваджувати карантин вихідного дня через ймовірні значні збитки.

Акції протесту зібрали сьогодні рестораторів в усіх регіонах України. Вони підготували звернення до прем’єр-міністра та президента з проханням дозволити їм працювати і вихідними.

«Дякую усім хто сьогодні підтримав нашу акцію проти карантину вихідного дня, вона проходила по всій Україні. На жаль, все, як у відомому мемі: люди біткаються, чиновники розводять руками. Наші вимоги передали у Київ, надіюсь уряд почує. Якщо ні то будемо проводити більш кардинальні акції», – зазначив представник об’єднання рестораторів Тернополя Тарас Ковальчук.

Підтримали акцію протесту підприємці Тернопільщини, вони також підписалися у зверненні до представників влади з вимогою не запроваджувати карантин вихідного дня. Втім, парламентарі протестувальників не почули, оскільки вони сьогодні прийняли закон про запровадження карантин вихідного дня.