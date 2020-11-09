Тернополянка опинилася в лікарні через квітковий пилок, куплений на базарі.

Про подробиці події розповідає генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус у Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в четвер, 5 листопада, о 8:23 на вулиці Героїв Крут у Тернополі, передає Znaj.ua. 27-річна жінка звернулася до медиків зі скаргами на утруднення дихання, набряклість обличчя, свербіж по всьому тілу.

Як з’ясувалося, за півтори години до приїзду медиків жінка з’їла одну столову ложку квіткового пилку, яку раніше купила на місцевому ринку. В результаті вживання продукту у пацієнтки сталася алергічна реакція. Медики на місці надали їй оперативну допомогу і госпіталізували в міську лікарню №2.