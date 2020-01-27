Автопригода з потерпілими трапилася 25 січня, близько півночі поблизу села Васильківці Гусятинського району. На польовій дорозі перекинувся вантажний автомобіль.

Про подію поліцейським повідомили очевидці. Слідчі, виїхали на місце події.

Вони встановили, що 31-річний мешканець села Васильківці, керуючи іномаркою “Mercedes-Benz 310 D”, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги в поле, на ріллю. Автомобіль перекинувся, травми отримали кермувальник та пасажир, 30-річний житель села Товстеньке Чортківського району. Їх доправили в Гусятинську районну лікарню.

У водія взято забір крові на вміст алкоголю, слідчі дії тривають.