У Чорткові вантажівка виїхала на тротуар і смертельно травмувала жінкуЗа попередньою інформацією, водій вантажівки з причепом, рухаючись в напрямку центру міста, на Т-подібному перехресті виїхав на тротуар та збив жінку, 1959 року народження. Після цього автомобіль за інерцією занесло на територію Чортківського РВ Управління ДСНС, де там він протаранив ще й припарковане авто марки Opel. Жінка загинула на місці події. Водій попередньо тверезий. Одна з версій ДТП, яку перевіряють слідчі, відмова гальм.Ще одна автопригода з летальним випадком трапилася на Тернопільщині 5 жовтня близько 21:00 на перехресті в селі Чистилів Тернопільського району. У автобус врізався легковий автомобіль FORD GALAXY. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, за кермом легківки перебував громадянин Румунії. Іноземець, виїжджаючи на головну дорогу “Обхід Тернополя” з другорядної Броди-Тернопіль, зіткнувся з автобусом.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50