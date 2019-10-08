У Чорткові вантажівка виїхала на тротуар і смертельно травмувала жінку.
За попередньою інформацією, водій вантажівки з причепом, рухаючись в напрямку центру міста, на Т-подібному перехресті виїхав на тротуар та збив жінку, 1959 року народження. Після цього автомобіль за інерцією занесло на територію Чортківського РВ Управління ДСНС, де там він протаранив ще й припарковане авто марки Opel.
Жінка загинула на місці події. Водій попередньо тверезий, повідомляє Т1 Новини.
Одна з версій ДТП, яку перевіряють слідчі, відмова гальм.