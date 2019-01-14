З’явилося відео смертельного ДТП у Тернополі. ВІДЕО

14/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

У ніч на 29 грудня на вул. Злуки відбулось ДТП. Автомобіль Тойота RAV4 збив молодого хлопця на смерть.

Водій позашляховика опинився в лікарні зі скаргами на біль у серці. Крім того, він виявився близьким родичем колишнього начальника обласного управління міліції часів міністра Олександра Захарченка, повідомляє Терноград.

Відео ДТП надали у редакцію “Терміново” активісти “Автомайдану”.

Повтор:

Смертельну ДТП у Тернополі скоїв “прийомний” син екс-начальника міліції?

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
10 / 0,334 / 12.15m