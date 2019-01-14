З’явилося відео смертельного ДТП у Тернополі. ВІДЕО

14/01/2019 Розмір тексту:

У ніч на 29 грудня на вул. Злуки відбулось ДТП. Автомобіль Тойота RAV4 збив молодого хлопця на смерть.

Водій позашляховика опинився в лікарні зі скаргами на біль у серці. Крім того, він виявився близьким родичем колишнього начальника обласного управління міліції часів міністра Олександра Захарченка, повідомляє Терноград.

Відео ДТП надали у редакцію “Терміново” активісти “Автомайдану”.

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