Оприлюднили відео з вчорашньої ДТП на Гаївському мості.

На записі добре видно момент зіткнення двох автівок, повідомляє Доба.

Нагадаємо, аварія трапилась 6 серпня близько 20 години.

Патрульні, прибувши на місце події, попередньо встановили, що 58-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter не дотримався безпечної швидкості руху, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу для руху, де він і здійснив зіткнення з автомобілем Renault Kangoo.

Окрім того, у кермувальника Volkswagen були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування він погодився і результат – 2,01 проміле алкоголю в крові, що у 10 разів перевищує допустиму норму.