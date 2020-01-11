На сайті прокуратури Тернопільської області з’явилися повні біографічні дані 34-річного Петра Бойка, якого нещодавно призначили прокурором Тернопільської області.

Народився Петро Бойко у 1985 році у Чернігові. Здобув вищу юридичну освіту. У 2007 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, а у 2013 році – Національну академію прокуратури України.

З 2007 по 2009 рік проходив військову службу у лавах ЗСУ на офіцерських посадах.

В органах прокуратури працює з 2010 року. З січня 2010 по серпень 2012 року працював помічником військового прокурора Львівського гарнізону Західного регіону, старшим прокурором Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону України. З серпня 2012 по грудень 2013 року – прокурор, а згодом – старший прокурор Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України. З грудня 2013 по березень 2014 року – прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, виконанням судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. З березня 2014 року по липень 2015 року – прокурор відділу організації участі прокурорів у суді та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України. Відтак, призначений заступником військового прокурора Чернівецького гарнізону Західного регіону України. З листопада 2015 року по січень 2020 – військовий прокурор Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

3 січня 2020 року Петра Бойка призначили прокурором Тернопільської області.