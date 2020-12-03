Відомий тернопільський ресторатор Петро Заставний є відомою особистістю в Україні. Він одружений з блогеркою та бізнесменкою Аліною Френдій. Разом пара виховує сина Яна. Вся сім’я переїхала у Київ з рідного міста та розвиваються там.

Публічна діяльність пари змушує їх часто відвідувати різноманітні заходи та спілкуватись з багатьма людьми. І так після однієї з зустрічі Петро заразився коронавірусом, пише Глянець. Чоловік розповідає, що ввечері у нього почало першити в горлі і вже зранку від поїхав окремо відбувати самоізоляцію. У нього не було інших симптомів, однак для своєї безпеки та безпеки близьких він здав тести на коронавірус. І вони всі виявились позитивними. Після результатів хвороба почала проявляти себе – висока температура, ломота в тілі, головний біль. Після обстеження легень виявилось, що це початкова стадія запалення.

Зараз Петро відбуває свій 11-тий день самоізоляції. Він відчуває всі запахи і смаки, проте у нього проявилась апатія та депресія.