Шістнадцять інфікованих коронавірусом пацієнтів наразі перебуває у лікувальних закладах Тернополя. За словами лікарів, у більшості з них пневмонії та підвищена температура тіла.

Пацієнтів, підключених до апаратів штучної вентиляції легень, наразі немає. В усіх госпіталізованих простежується позитивна динаміка, – зазначив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

«Пацієнти були госпіталізовані із підвищеною температурою, простежувалася загальна слабкість, в окремих був кашель. У процесі лікування бачимо позитивну динаміку щодо захворюваності. Госпіталізованих зараз поменшало. Станом на сьогодні у лікувальному закладі перебуває 11 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірусу, з них дев’ять – тернополяни. Також маємо п’ятеро пацієнтів із підозрою на коронавірус. Пацієнти із підтвердженим діагнозом перебувають у стані середньої важкості».

Як повідомив головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович, на стаціонарному лікуванні нині перебуває троє діток.

«Загалом у лікарні маємо п’ятеро пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них – троє діток і двоє дорослих. У пацієнтів – стабільний стан з позитивною динамікою. Також маємо госпіталізованих осіб з підозрою на коронавірус».

Загалом від початку епідемії у Тернополі підтверджено 97 випадків коронавірусу, 55 тернополян вже одужали. Відтак кількість тих, хто подолав коронавірус у Тернополі перевищує число заражених.

Софія Романська