З грудей стирчав ніж: у Тернополі чоловік викинувся з п’ятого поверху. ФОТО, ВІДЕО

Про чоловіка, який вискочив з вікна багатоповерхівки, поліцію та швидку повідомили місцеві мешканці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

При огляді тіла правоохоронці виявили сліди насильницької смерті – з грудей загиблого стирчав ніж.

У ході перевірки стало відомо, що 54-річний загиблий вискочив зі своєї квартири, яка знаходилася на 5 поверсі. Він мав проблеми зі здоров’ям та перебував на обліку в психоневрологічній лікарні.

На момент нещастя в квартирі перебувала мама загиблого. Жінка стверджує, що її син уже не вперше намагався закінчити життя самогубством.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ст.115 ККУ з позначкою “самогубство”. Триває слідство.