З фонтаном і басейном: неподалік Тернополя продають будинок за 1,4 млн доларів. ФОТО, ВІДЕО

На Тернопільщині виставили на продажу найдорожчий в регіоні будинок, вартістю 37,6 млн грн.

Трьохповерховий будинок на 10 кімнат, плюс гостьовий будинок, сауна, басейн, кінотеатр, загальною площею ділянка 21 сотих, знаходиться у селищі Підгороднє, що за 5 кілометрів від Тернополя, на вулиці Василя Стуса. Про це пишуть Тернополяни.

Як відзначає продавець, який запостив оголошення на порталі продажу нерухомості, будинок, що продається має 10 кімнат та 3 поверхи. Загальна площа приміщень – 761 м², ділянки – 21 сотка. Основний будинок збудований у 2018 році, опалення індивідуальне.

Поряд з основним будинокм на території є: цегляний будинок площею 412м. кв., басейн з сауною з дерева площею 165м. кв., гостьовий будинок з мангалом площею 184м. кв.

Наразі це найдорожчий будинок, який виставили на продаж у Тернопільській області.