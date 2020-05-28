Грошові кошти в сумі 50000 гривень та бінокль вартістю 5000 гривень викрала невідома особа.

З таким повідомленням до працівників Тернопільського відділення поліції звернувся житель села Гаї – Шевченківські.

Краянин зазначив, що зловмисник обікрав два салони іномарок, які знаходились на території його домогосподарства. Подія трапилася в нічний період часу, допоки господар знаходився в будинку. Крадій пошкодив бокове вікно «Toyota Land Cruiser» й викрав дороговартісний бінокль. Окрім цього перевіривши інший автомобіль, який заявник не зачинив зникла готівка в розмірі 50000 гривень.

Відомості про подію поліцейські внесли ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 185 ККУ.