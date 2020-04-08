Чотирьох дітей і двох дорослих вже виписали з Тернопільської дитячої лікарні. Однак вони ще залишаються носіями інфекції COVID-19 та потребують самоізоляції.

Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк.

Виписали хворих на коронавірус через те, що вони вже не потребують цілодобового лікарського нагляду, – зазначає Ольга Дивоняк. Проте діагноз коронавірусу у них не знято.

«Стан дітей і дорослих на час виписки задовільний, вони не потребують цілодобового лікарського нагляду, але ще потребують самоізоляції вдома до отримання двох негативних результатів щодо COVID-19 методом ПЛР. Залишається у нашому відділенні троє дітей з коронавірусною інфекцією, віком — 3 місяці, 1,4 місці, вісім років; двоє дорослих; стан усіх — відносно задовільний».

Лікарі наголошують: діти переносять коронавірус значно легше від дорослих. Однак небезпека залишаються значною через ускладнення, яких може завдати інфекція. Відтак жителям краю радять при перших ознаках хвороби телефонувати сімейному лікарю.

Софія Романська

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