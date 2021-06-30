Парад випускників відбудеться у Тернополі 2 липня в рамках проведення загальноміського свята «Випускник-2021».

На засіданні міського оперативного штабу погодили організацію урочистої ходи центральними вулицями міста. Відбудеться вона з дотриманням протиепідемічних вимог. Колона випускників розпочне шикуватися о 14.30 і стартуватиме від Надставної церкви о 15.00.

Заступник директора ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Володимир Паничев зауважив, що епідситуація покращилася і це дозволяє проводити подібні заходи.

– Щодо проведення свята «Випускник -2021», то були наради з директорами шкіл, – розповіла Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Випускники та їхні батьки, педагогічні колективи, попереджені, що воно має бути організоване з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Близько 2 тисяч педагогів вже вакциновані. На трибунах стадіону випускники будуть сидіти з 1 по 8 сектор, дотримуючись дистанції. Колона випускників рухатиметься також з дотриманням дистанції між школами. Також зазначу, що за останні три тижні даних з лабораторного центру про захворюваність педагогів чи дітей не було.

Проведення свята підтримали і в Тернопільському районному управлінні поліції. Їхні працівники супроводжуватимуть урочисту ходу від Надставної церкви до стадіону, стежитимуть за порядком при вході на стадіон. Школи, де є більше 50-ти випускників, впродовж всього святкування супроводжуватиме один поліцейський. Працюватимуть наряди поліції у парках та на набережній. На стадіоні та на набережній з півночі до сьомої ранку також чергуватимуть пости рятувальників. Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів отримав доручення нагадати підприємцям про заборону продажу алкоголю неповнолітнім та після 22 години, а муніципальна поліція – провести вибіркові перевірки під час святкування.

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