З COVID-19 бореться майже сім тисяч жителів області

Майже сім тисяч жителів Тернопільщини бореться з COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У лікарнях перебуває понад 700 інфікованих, більшість з них використовують кисневу підтримку.

Почастішали випадки коронавірусу серед дітей. У школах області щодня фіксують близько сотні інфікованих.

«Перебіг захворювання останнім часом важчий, ніж раніше, тому все більше осіб потребують кисневої підтримки. Так, 560 пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці, а 17 на ШВЛ. Кількість пацієнтів, яким призначають кисневу підтримку зростає. Щодня на Тернопільщині від ковіду помирає 10-18 людей. Єдиним способом зупинити поширення коронавірусу залишається вакцинація. 98% госпіталізованих – люди, які не зробили щеплення» — зазначила області Ольга Ярмоленко.

На Тернопільщині підготували ще 7 лікарень для інфікованих пацієнтів, відтак в області вже 16 медичних закладів надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1605 ліжкомісць, близько половини з них заповнені хворими.