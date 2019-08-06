Більше двадцяти видів золотих прикрас, срібні вироби та півтори тисячі гривень викрали невідомі з помешкання жительки Зборівського районі.

Про зникнення цінних речей власники повідомили на лінію “102”. За словами потерпілих, цінні речі були сховані у будинку. Оскільки в них не було потреби, то вони до сховку не заглядали. Зникнення виявили 4 серпня. Потерпілі стверджують, що востаннє бачили прикраси 27 липня.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці кажуть, що в будинок невідомі залізли через вікно, яке господарі залишили відчиненим. Власники прикрас підозрюють у крадіжці чоловіка ромської національності. Його вони бачили біля свого будинку за кілька днів до виявлення зникнення коштовностей. Невідомий йшов через їхній город, а після цього сів у чорний Mercedes в якому було ще четверо людей. Того дня потерпілі не звернули увагу на сторонніх осіб.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 185 частина 3 ККУ – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому та розшукують крадіїв.