Вартість послуг теплопостачання для бюджетних та інших установ зросла у Тернополі на 55%.

Коригування тарифів провели через подорожчання газу. Вартість тепла і гарячої води для населення залишилась незмінною. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 13 жовтня.

– У зв’язку з тим, що значно зросла ціна на газ, навіть враховуючи ті зобов’язання за Меморандумом, які Уряд і «Нафтогаз» будуть виконувати з одного боку, а місцеве самоврядування – з іншого, нам гарантована ціна для бюджетних споживачів в межах 16 тисяч 800 гривень за кубометр, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – Раніше ціна була значно меншою, тому ми мусимо зробити коригування тарифу, оскільки вартість газу у ціні тарифу зросла більше, ніж на 82%. Завдяки енергоощадним заходам, які провело КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» упродовж останніх років, завдяки модернізації котелень та обладнання, у нас значно зменшилося споживання газу, тому ми піднімаємо ціну не на 82%, а лише на 55%. Більшість витрат ляже на плечі міського бюджету, оскільки це наші місцеві установи, на які ми будемо виділяти окремо кошти для компенсації вартості тепла. Стосовно установ іншого рівня – обласного і державного, то вони відповідно будуть фінансуватися за рахунок обласного і державного бюджетів. Тарифи для населення не піднімаємо, відповідно до взятих на себе зобов’язань.

Міський голова також рекомендував виконкому передбачити зміни до бюджету для додаткового фінансування бюджетних закладів у частині витрат на теплоносії.