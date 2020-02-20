Маршрут №21, який з’єднає Новий Світ, Сонячний та Східний, планують запровадити вже з наступного місяця. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконкому 19 лютого.

– Пропонується комплексний маршрут №21, який є у новій маршрутній мережі, відкрити в тестовому режимі якомога швидше, щоб апробувати його на мережі і побачити наскільки він буде користуватися попитом, – сказав Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – Є численні звернення і прохання мешканців якомога швидше цей маршрут запровадити, щоб було сполучення з управлінням соцполітики. Орієнтовно, до першого березня, в тестовому режимі, плануємо цей маршрут запустити.

Автобусний маршрут №21 «Вул. Л.Українки – ТРЦ «Подоляни» проходитиме вулицями: Л.Українки, Слівенська, С.Бандери, Шухевича, Весела, Галицька, Бродівська, Лук’яновича, Промислова, Текстильна, Морозенка, Симоненка, Київська, Стуса, Корольова, Купчинського, 15 Квітня, Протасевича, Л.Українки. До проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів в Тернополі цей маршрут, тимчасово, обслуговуватиме комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». На лінії працюватиме чотири автобуси.

Ольга Трач