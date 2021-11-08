З басейном і гірськолижним спуском: у Тернополі будуватимуть ще один спорткомплекс

Ще один багатофункціональний спортивний комплекс планують побудувати у Тернополі. Він буде розташований на вулиці Львівській. Відповідні рішення були прийняті на дев’ятій та десятій сесіях міської ради.

У вересні на дев’ятій сесії міської ради депутати надали дозвіл управлінню розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування загальною площею до 5,8007 гектарів для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту на вулиці Львівській.

На десятій сесії, 29 жовтня, управлінню розвитку спорту та фізичної культури затвердили проект землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки та надали її в постійне користування.

– Ця земельна ділянка призначена для будівництва спортивного комплексу, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – У ньому передбачено облаштування спортивної школи з басейном, гірськолижним спуском і спортивним інтернатом.

На цій же сесії, при внесенні змін до бюджету, заклали півтора мільйона гривень на виготовлення ескізного проекту будівництва багатофункціонального спортивного комплексу. Це необхідно для того, щоб почалося державне фінансування проекту. Заплановано, що кошти для будівництва спорткомплексу надійдуть на початку наступного бюджетного року.