Житель Козівського району, нехтуючи безпекою, втратив 26 тисяч гривень.

Потерпілий приїхав до обласного центру 15 серпня. Зупинився неподалік овочевого ринку, вийшов з машини, а двері не замкнув. І хоч до салону авто повернувся за декілька хвилин, злодію вистачило цього часу, аби викрасти барсетку, а з нею чималі гроші та документи на авто.

Правоохоронці вкотре нагадують: будьте обачними! Салон авто – ненадійне місце, де можна залишити без нагляду дорогі речі, сумки та мобільні телефони. Професіонал відкриє замок, а аматори ще й машину пошкодить. Як результат – втрата речей, ремонт авто ще й кримінал. Не спокушайте злодія!