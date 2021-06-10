З автомобіля у центрі Тернополя поцупили велику суму грошей

Близько 20 тисяч гривень невідома особа викрала з автівки у Тернополі. За даним фактом правоохоронці Тернопільського РУП розпочали досудове розслідування.

Заявник розповів, що припаркував свій автомобіль на одній із центральних вулиць міста. Повернувшись до іномарки, явних пошкоджень він не помітив, однак виявив, що із салону зникла готівка.

Відомості про подію поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправного.