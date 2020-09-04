Відповідно до Закону України від 25.08.2020р № 822-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, з 1 вересня 2020 року мінімальна заробітна плата підвищена:

– у місячному розмірі з 4723 грн до 5000 грн;

– у погодинному розмірі з 28,31 грн до 29,20 грн.

Отже, з 1 вересня 2020 року заробітна плата жодному найманому працівнику не може нараховуватися менше 5000 грн за відпрацьований повний місяць.

В управлінні економіки, промисловості та праці звертають увагу, що вищевказана законодавча норма обов’язкова для виконання всім роботодавцям: як юридичним особам, так і фізичним особам – підприємцям.

Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше встановленого законодавством розміру, яка може складатися з окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.

За недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність.