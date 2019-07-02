Пенсії для осіб з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) підвищуються з 1 липня 2019 року.

Про це йдеться в постанові Кабміну, ухваленій 26 червня. Згідно з документом, пенсія для осіб з тривалим виробничим стажем становитиме не менше 2000 грн.

“Встановити, що з 1 липня 2019 у разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) у осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону з урахуванням страхового стажу не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру”, – йдеться в постанові. Рішення Уряду дає змогу підвищити пенсії для 2,5 млн пенсіонерів.

Також з 1 липня збільшено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Відтак, зросте і мінімальна пенсія – до 1564 грн. Цього року відбудеться ще одне підвищення мінімальних пенсій: з 1 грудня вони зростуть до 1638 грн.