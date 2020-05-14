У тернополі частина споживачів не здійснюють оплату за послуги з централізованого теплопостачання та постачання гарячої води тривалий час.

На сьогоднішній день заборгованість тернополян перед нашим підприємством становить понад 84 млн грн. Через це існує загроза припинення надання послуги з постачання гарячої води в місті з 1 червня. Оскільки, підприємство позбавлено економічних можливостей проводити поточні розрахунки за використані паливно-енергетичні ресурси (природний газ, електроенергія, тощо).

“З метою не допущення припинення постачання гарячої води, просимо своєчасно розрахуватися за спожиті послуги”, – звертається адміністрація КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.