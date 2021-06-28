У Тернопільському академічному обласному українському театрі ім. Тараса Шевченка закрили 90-ий ювілейний театральний сезон. Відновлять показ вистав восени.

90-ий театральний сезон — один із найскладніших, – каже директор Тернопільського драматичного театру ім. Тараса Шевченка Борис Репка. Пандемія коронавірусу завдала значних втрат театру.

“Ми то закривалися, то відкривалися, були розгублені, не знали з чого починати. Ще більшого болю та розпачу додали звістки про те, що не стало корифеїв театру, народного артиста України Володимира Ячмінського та заслуженого артиста України Богдана Стецька. Попри те, що було все складно, ми раділи за наших акторів, які поповнили ряди заслужених артистів України, – це Оксана Сачко та Віталій Луговий, ми випустили декілька нових прем’єр, – це «46 моментів щасття», «Естроген», «Одного разу в морзі», «Любов без гриму», «Занадто одружений таксист» та казку «Івасик Телесик».

Через складну епідемічну ситуацію у театрі запровадили майже тримісячну перерву на показ вистав. У цей час актори готували глядачам нові постановки. Яким буде наступний театральний сезон, прогнозувати не беруться. Оскільки життя театру залежить від епідемічної ситуації. Якщо COVID-19 не заважатиме, глядачі зможуть побачити нові вистави.