У суботу, 26 вересня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулося Х ювілейне професійне паломництво працівників освітньої сфери, яке щорічно відбувається напередодні Дня працівника освіти.

Через карантинні заходи, проща тривала в оновленому онлайн-форматі: всі охочі мали нагоду єднатися у молитовну спільноту за допомогою трансляції наживо. Цьогорічне паломництво під назвою «Учіть молодь жити!» приурочене 155-тій річниці з Дня народження митрополита Андрея Шептицького.

У малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк у співслужінні адміністратора малої базиліки о м. Дмитра Квича, новопризначеного голови Комісії у справах освіти та виховання нашої архиєпархії о. Івана Зозулі та інших священників-духівників, які здійснюють служіння в закладах освіти.

У пастирському слові владика Теодор наголосив, що прибувши сьогодні до святого місця, ми прагнемо заглибитися у Божу мудрість, яка є основою правдивої, повної любові й має ім’я – Ісус Христос. Допомогою в цьому нам слугує приклад великого, праведного митрополита Андрея Шептицького. У Його молитві про Божу мудрість бачимо, що вона має стояти на першому місці в нашому житті, поведінці, вчинках і мисленні. Збагнувши цю таємницю, ми зможемо зрозуміти любов до Бога, Божу любов до нас, любов до рідних та ближніх. Адже любов є незамінним ключем у праці вчителя».

Після Літургії єпископ щирими словами привітав високоповажних гостей та всіх освітян, які прибули до відпустового центру, а також тих , які брали участь у прощі онлайн.