“Тернопільська озеряна-2021” зібрала майже триста легкоатлетів. Вони змагалися у тринадцяти вікових категоріях. Переможця визначатимуть за кращим часом.

Змагання приурочили Дню фізичної культури та спорту. Бігуни долали дев’ятикілометрову дистанцію навколо Тернопільського ставу. Як зазначила співорганізаторка Галина Федорович, це 25-тий ювілейний легкоатлетичний пробіг. “Змагання особисті, переможець визначається за кращим часом, окремо серед жінок і чоловіків в 13-ти вікових категоріях окремо. Кожен учасник, який перетнув лінію фінішу змагань, отримав пам’ятну медаль. Цьогорічний призовий фонд — 6 000$. Нагороди передбачені для 8 місць в абсолюті серед чоловіків та жінок: 1 місце – 1 000$, 2 місце – 700$, 3 місце – 500$, 4 місце – 300$, 5 місце – 200$, 6 місце – 150$, 7 місце – 100$, 8 місце — 50$. Офіційні результати будемо мати завтра”.

Організували забіг Федерація легкої атлетики області і Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення. Серед учасників — бігуни від 7 років.