З нагоди Дня фізичної культури і спорту у суботу, 11 вересня, відбудуться XXV ювілейні легкоатлетичні змагання з бігу «Тернопільська озеряна 2021».

До участі запрошуються аматори оздоровчого бігу з Тернополя та інших міст України віком від 18 років.

Загальний старт та фініш учасників – біля пристані на набережній Тернопільського ставу в парку ім. Тараса Шевченка, орієнтир – Тернопільський Старий Замок.

Дистанція змагань: 9 км навколо Тернопільського ставу.

Організаційний збір, видача стартових пакетів: 08:00-10:00 год.

Розминка: 10:15 год.

Старт: 10:30 год.

Час роботи камери схову: 08:00-14:00 год.

Реєстрація на пробіг за посиланням https://athletic-events.com/event/82

Участь безкоштовна для:

учасників бойових дій (за наявності посвідчення);

учасників віком 60 років і старших.

Спортивний захід організовують Тернопільська міська рада і Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.