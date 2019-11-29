Упродовж 22-25 листопада у Микулинцях Теребовлянського району відбувався п’ятий табір-семінар для молоді «Бандерівська школа», який організовує громадська організація «Світанок Нації».

Цьогоріч участь у патріотичному вишколі взяли 75 учасників із різних районів області.

Організатори кажуть, метою «Бандерівської школи» є моральна, фізична та розумова підготовка молоді до виконання нею обов’язку перед державою, поширення кращих історичних звичаїв українського народу, вивчення історії рідного краю.

– Цьогорічний вишкіл – ювілейний, адже ми зібралися вп’яте. Ідея створення «Бандерівської школи» зародилася у 2014 році, після Майдану. Програма заходу відрізняється від попередніх років, але кожного разу ми дотримуємось принципу триденного проведення. У перший день учасники знайомляться, грають ігри. Другий день – практичний: пейнтбол, військова медицина, користування зброєю, ватра знайомств. В останній день молодь проходить квест, грає теренові ігри. На вишкіл щороку запрошуємо відомих людей, аби учасники могли поспілкуватися з ними та перейняти їхній досвід. Дякуємо всім, хто підтримує нашу ініціативу. Від часів заснування школи нам завжди допомагає народний депутат Микола Люшняк. Він не лише фінансово підтримує «Бандерівську школу», але й є ідейним натхненником для учасників, – поділився організатор вишколу, голова громадської організації «Світанок Нації» Назарій Шафранський.

Народний депутата Микола Люшняк, який п’ять років поспіль підтримує цей захід, каже, дуже важливо підтримувати такі ініціативи молоді, адже ці амбітні та активні люди – майбутнє України.

– «Бандерівська школа» об’єднує майже сотню учасників із різних районів Тернопільщини. Це – дружнє коло хлопців та дівчат, які усвідомлюють свій обов’язок перед державою та прагнуть творити її майбутнє. Наш обов’язок – всебічно підтримувати такі заходи, бо саме в таких вишколах молоді люди мають нагоду закріпити військово-патріотичні навики, перевірити власні сили, виховати у собі командний дух, який допомагає спільно долати труднощі, – додав Микола Люшняк.