Унікальний годинниковий механізм кінця XIX століття, що розташований на Старій ратуші Чорткова, відреставрують.

Вже протягом кількох днів зношені деталі годинника лагодять спеціалісти з Вінниці. Годинник запрацює вже ближчим часом. Про це повідомляє Чортківська міська рада.

Ремонтом займається товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА», а саме оптик-механік IV розряду Володимир Поліщук та завідувач господарства Василь Григоренко. Як розповіли спеціалісти, вони підточують шестерні та виготовлятимуть новий вал приводу, замінюватимуть втулки тощо. Це надзвичайно ювелірна робота, тож реставратори працюють на спеціальному сучасному комп’ютеризованому обладнанні.

Нагадаємо, згідно з історичними джерелами, годинниковий механізм на Старій ратуші був виготовлений у Швейцарії фірмою «Aosta» за проектом інженера Франкеля Готтеншафтена і був виписаний бургомістром Людвігом Носсом.

На самому механізмі годинника є надпис «J.Manhardt’sche Thurmurhen 1887», що, ймовірно, свідчить про те, що годинник виготовили саме у тому році.

Йоганн Манхардт обладнав загалом 1200 веж громадських будівель годинниками, включаючи мюнхенський Фрауенкірхе, мерію Берліна та собор Кельна. Він експортував свої широкоформатні точні годинники по всьому світу.