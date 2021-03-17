До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 30-річний житель обласного центру з повідомлення про вчинення щодо нього шахрайських дій. Невідомі виманили у чоловіка 10 тисяч гривень за послуги, які не надали.

За словами потерпілого, він хотів швидко погасити кредит, який брав в Інтернеті. За допомогою звернувся до однієї із юридичних фірм, інформацію про яку знайшов в соціальній мережі. Списався з ними. Останні пообіцяли допомогти, проте захотіли завдаток за свою роботу. Потерпілий перерахував на вказаний «фірмою» рахунок 10 тисяч гривень.

Після цього як гроші опинилися у зловмисників, вони повідомили тернополянину, що їхній рахунок заблокували і вони не можуть зняти кошти чоловіка та відповідно допомогти йому. Порадили потерпілому звернутися до банку. Тернополянин упродовж тижня переписувався з шахраями, проте останні ігнорували його і згодом заблокували.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочину та застерігають людей від подібних афер. Ніколи не переказуйте наперед гроші незнайомцям. Завжди перевіряйте інформацію про компанію, послугами якої хочете скористатися: шукайте відгуки клієнтів, юридичну адресу фірми.