Він був надзвичайним, добрим другом і товаришем.
Українець за походженням, Віктор тривалий час прожив у Великобританії, звідси і його позивний – «Британець». Після повномасштабного вторгнення Росії, він, не вагаючись, повернувся в Україну – боронити Батьківщину від окупанта.
17 вересня Віктор Яцуник, на жаль, загинув – підірвався на фугасі біля щойно звільненого від окупантів Ізюму.
Читайте також: Був громадянином Великобританії і резервістом британської армії: колишній тернополянин підірвався на міні у звільненому Ізюмі
Інтерв’ю з уродженцем Тернополя записав відомий журналіст та боєць ЗСУ Юрій Бутусов. Воно було зняте за два дні до загибелі Героя.
“«Британець» мені одразу запам’ятався тим, що обожнював у розмові вживати англійські слова та, за британською традицією, завжди пригощав чаєм з молоком.
Віктор народився у Тернополі і своєю вимовою нагадував мені батька. У той фатальний день – день його загибелі, ми з «Британцем» зустрілися, він потиснув мені руку і посміхаючись сказав:
– Привіт друже, як справи? Я дивлюсь ваші відео.
За два дні до трагедії ми записали з Віктором інтерв’ю, але не встигали його змонтувати та видати. Важко усвідомлювати, що цієї людини вже немає серед живих. На жаль, ця війна забирає кращих…”, – написав Юрій Бутусов.
Читайте також: Захищаючи Україну, на Харківщині загинув тернополянин Віктор Яцуник