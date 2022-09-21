Юрій Бутусов оприлюднив інтерв’ю з Віктором “Британцем” із Тернополя, яке було зняте за два дні до його загибелі. ВІДЕО

Він був надзвичайним, добрим другом і товаришем.

Українець за походженням, Віктор тривалий час прожив у Великобританії, звідси і його позивний – «Британець». Після повномасштабного вторгнення Росії, він, не вагаючись, повернувся в Україну – боронити Батьківщину від окупанта.

17 вересня Віктор Яцуник, на жаль, загинув – підірвався на фугасі біля щойно звільненого від окупантів Ізюму.

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Інтерв’ю з уродженцем Тернополя записав відомий журналіст та боєць ЗСУ Юрій Бутусов. Воно було зняте за два дні до загибелі Героя.

“«Британець» мені одразу запам’ятався тим, що обожнював у розмові вживати англійські слова та, за британською традицією, завжди пригощав чаєм з молоком.

Віктор народився у Тернополі і своєю вимовою нагадував мені батька. У той фатальний день – день його загибелі, ми з «Британцем» зустрілися, він потиснув мені руку і посміхаючись сказав:

– Привіт друже, як справи? Я дивлюсь ваші відео.

За два дні до трагедії ми записали з Віктором інтерв’ю, але не встигали його змонтувати та видати. Важко усвідомлювати, що цієї людини вже немає серед живих. На жаль, ця війна забирає кращих…”, – написав Юрій Бутусов.

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