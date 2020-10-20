Тернополянин Вадим Небор здобув срібло на чемпіонаті з греко-римської боротьби. Змагання відбулися у столиці і зібрали юних спортсменів з усіх регіонів України.

Як розповіли організатори, поєдинки проходили у Національному парку “Межигір’я”. Юнаки змагалися у різних вікових категоріях.

“У Києві у Національному парку “МЕЖИГІР’Я” – завершився Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дітей U-13. Вихованець КЗ “ДЮСШ з греко-римської боротьби” міста Тернополя Вадим Небор став срібним призером Чемпіонату України. Він змагався у ваговій категорії 66 кілограмів. Юнак — вихованець Тернопільської загальноосвітньої школи №24. Вітаємо батьків спортсмена та тренерський склад, які вклалися у виховання юного спортсмена”.

Додамо, дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби у Тернополі виховала десятків чемпіонів. Деякі з них нині працюють тренерами.