Учень Микулинецької школи Матвій Чауш здобув перемогу в стрибках у висоту на Чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання проходили в Івано-Франківську. Там зібралися юні бігуни з усіх регіонів України.

На чемпіонаті України змагалися юнаки 2006-2007 років народження. Як повідомили у Федерації з легкої атлетики області, наш земляк Матвій Чауш здобув впевнену перемогу. “На чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків 2006 – 2007 років народження в місті Івано-Франківську, в стрибках у висоту, подолавши планку на висоті 186 см, впевнену перемогу здобув учень Микулинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Чауш Матвій. Вітаємо талановитого легкоатлета та його тренера Кармелюка Євгена з успішним виступом”.

Додамо, легкоатлетичні види формують кістяк змагань на літніх Олімпійських іграх. Легка атлетика об’єднує спортивні дисципліни, що включають змагання з бігу, стрибків, метань та спортивної ходьби. Відносна простота змагань та відсутність необхідності у коштовному обладнанні роблять легку атлетику одним з найпопулярніших видів спорту. Легка атлетика складається, переважно, з індивідуальних дисциплін за виключенням естафетних стартів та змагань, в яких додаються індивідуальні показники спортсменів задля визначення команди-переможця.