Юний спортсмен з Тернопільщини Тарас Якимець виборов перемогу на 6-ому Відкритому Чемпіонаті Європи з Кіокушин карате, який відбувся в іспанському місті Сабадель.

Каратист з Гаїв-Шевченківських виступав у ваговій категорії до 60 кг серед учасників віком 16-17 років.

Коментуючи це досягнення нашого земляка, його тренерка Тетяна Чубата зазначила: «Пишаємось нашими переможцями та бажаємо нових успіхів на всеукраїнській та міжнародній арені, прославляючи нашу сильну та незламну батьківщину Україну! Завжди вдячні нашим воїнам ЗСУ за можливість тренуватись на рідній землі та продовжувати розвиватись».