Літня екологічна школа працюватиме два тижні на базі Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Діятиме вона з 14 до 30 червня 2021 року.

– Для слухачів школи будуть організовані та проведені практичні заняття у кутку живої природи, Зимовому саду та акваріумному клубі, на навчально-дослідній учнівській земельній ділянці облекоцентру, – розповіли у закладі. – Поряд з цим проводитимуться майстерні з виготовлення квіткових композицій, паперопластики, інтелектуальні, пізнавальні та розважальні ігри на свіжому повітрі, масові еколого-натуралістичні заходи, екскурсії, перегляд відеофільмів на природничу тематику.

До школи запрошують дітей віком від семи до п’ятнадцяти років. Працюватиме вона у робочі дні з 10.00 до 14.00. Навчання в екологічній школі безкоштовне. Учні працюватимуть за такими напрямками: «Я – дослідник», «Я – еколог», «Я – флорист», «Я – любитель домашніх тварин», «Я – народознавець». Детальний план роботи подаємо у таблиці нижче.

Обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді розташований на вулиці Микулинецькій, 21. Додаткову інформацію можна дізнатися за номером телефону: (0352) 25-05-46.