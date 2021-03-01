“Від ідеї — до дії”, – тренінг під такою назвою організували волонтерки благодійного фонду “Карітас” для юнаків і дівчат у Великоберезовицькій громаді.

Серед завдань цього проекту — активізація та залучення молоді до впровадження проектів у їхньому соціальному просторі.

Тренінг для хлопців і дівчат організували волонтерки проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Аліна Муц та Оля Хілько. Зустріч об‘єднала групу підлітків, котра проживає в громаді та має велике бажання позитивно змінювати своє середовище. Як розповіли волонтерки, юні жителі Великоберезовицької громади налаштовані рішуче.

“Молодь сповнена неймовірної життєвої енергії, наснаги та ентузіазму. Вони активні, живі та творчі, шукають способи реалізувати себе, самоствердитися, повірити у власні сили. Присутність дорослих є дуже важлива у ці моменти. Вони можуть наснажити до здійснення мрій, а можуть обрізати крила. Усе залежить від того, чи ми, дорослі, віримо у них”.

Координатори проекту намагаються допомогти дітям розкрити власний потенціал та втілити в реальність їхні мрії, бажання. Діти вчаться співпрацювати разом, відстоювати та аргументувати власну думку, доводити справу до кінця. Та найголовніше – вони бачать, що у них вірять і це додає їм впевненості у власні сили.