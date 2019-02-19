Юного злодія з Тернопільщини видала любов до музики

18/02/2019 Розмір тексту:

Зробити подарунок собі на 18-річчя вирішив житель одного із сіл Гусятинського району. Проте спосіб обрав не зовсім законний – у день свого дня народження проник до господарства односельчан та викрав звідти мобільний телефон.

Потерпілі виявили крадіжку вранці і зателефонували до співробітників районного відділення поліції. Правоохоронці встановили, що невідомий проник до літньої кухні через незачинену кватирку та поцупив мобільний телефон. На місці події зловмисник залишив свою портативну колонку. Саме вона допомогла правоохоронцям оперативно встановити особу крадія.

Причетним до протиправного виявився 18-річний місцевий житель. Юнак ніде не навчається і вже не вперше потрапляє в поле зору поліцейських. Нещодавно слідчі відкрили щодо нього кримінальне провадження за фактом вчинення ним крадіжки – він поцупив 9 тисяч гривень у материного співмешканця.

Хлопець зізнався у злодіянні, чужий мобільний телефон у нього вилучили. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляють у поліції, дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.